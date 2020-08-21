Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в восточных и южных областях Украины завтра, 22 августа, вероятны короткие ливни с грозами. По словам синоптика, скорее всего дожди пройдут в наиболее вероятные на Николаевской и Херсонской областях, а также в Запорожье, в Крыму. Кроме того, осадков можно ждать в Донецкой, Луганской и Днепропетровской области.

Об этом синоптик рассказала на своей странице в Facebook.

На остальной территории страны, по ее словам, будет сухо. Температура воздуха поднимется. Жарче всего будет в западной части Украины и, традиционно, на юге: +25...+30 градусов.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Свежее будет на юго-востоке и на севере Украины: +22...+25 градусов. В центральных областях и в Харьковской области дневной максимум будет крутится около +24...+28 градусов.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

В Киеве дождь с грозой ожидается вечером 21 августа и ближайшей ночью. Днем ​​в субботу будет сухо, ясно и комфортно, +25 градусов.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее мы писали, что синоптик рассказала о погоде на День Независимости Украины.

Также мы сообщали, что появились видео из Одессы, на которую обрушился мощный ливень.