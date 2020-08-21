Главврач больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александр Мураховский заявил, что оппозиционера Алексея Навального, которому в четверг стало плохо во время перелета, транспортируют из Омска в Берлин. Такое решение было принято на консилиуме 21 августа.

Об этом сообщает новостной портал Омска gorod55.ru.

По словам Мураховского, медики уже полностью исключили версию отравления, так как не обнаружили какого-либо токсина в организме Навального.

Немецкие эксперты, прибывшие в Омск в пятницу, обсудили с омскими и московскими специалистами состояние политика. Мураховский сказал, что коллеги из Германии удовлетворены лечением в омской больнице, но все-таки заберут вип-пациента для проведения дальнейшего восстановления в Берлин.

"Бригада посчитала пациента транспортабельным, возможным к перевозке. Они гарантировали, что довезут его к указанному месту назначения. На тот момент мы имели положительную динамику и посчитали транспортировку преждевременной. Наблюдения пациента в течение некоторого времени стабильно, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - сказал главврач после консилиума.

Вылет из Омска самолёта, на котором могут транспортировать в немецкую клинику Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.

Как писала "Страна", ранее омские врачи говорили, что впавшего в кому Навального нельзя куда-либо перевозить по состоянию здоровья.

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