Сегодня отмечается 29-я годовщина Независимости Украины. По случаю праздника в Киеве запланированы разные мероприятия.

Торжества с участием президента пройдут на Софийской площади, начало в 9 часов. Программа не опубликована, но парада с участием военной техники точно не будет.

Также в 9 утра от красного корпуса Киевского национального университета им.Шевченко выдвигается колонна ветеранов АТО. Шествие носит название "Марш защитников Украины". Бывшие военные планируют дойти до Офиса президента. В тоже время часть ветеранов отказалось участвовать в этом марше из-за его политизированности - колонну возглавит нардеп от Партии Порошенко Забродский, а сам экс-президент, по слухам, также примет участие в марше.

В это же время в парке Шевченко собираются участники близкого к Порошенко движения "Рух опору капитуляции". Они будут в белых футболках в поддержку Андрея Риффмастера Антоненко, который подозревается в убийстве Павла Шеремета.

24 августа - выходной. Поэтому киевляне и гости города могут посетить многоженство интересных мероприятий, которые не связаны с политикой и войной. Еще мы подготовили для читателей красочные поздравления в открытках с Днем Независимости.

Все самые важные события сегодняшнего дня будут описываться в хронике "Страны". Этот материал обновляется.

Торжественные мероприятия и Марш защитников. Онлайн-трансляции

09:30 "Создавать страну мечты мы можем только вместе, все 25 областей. Это наша дрим-тим. Кому вершить судьбу региона? Тебе! Украина - это ты! Почувствуй, что ты - не телезритель, а творец страны", - говорит Зе.

09:28 "Сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Они не узнают страну! Страну, где самая главное ценность - здоровье и жизнь, а не то, за кого человек голосовал на выборах. Мы возвращаем своих, и неважно откуда - из Уханя, из России... Мы своих не бросаем", - говорит Зеленский.

09:25 "Сегодня у украинцев праздник - день рождения нашей мамы - Украины. Думаю, для каждой матери - счастье ее детей, чтобы украинцы были здоровыми. Мы делаем все, чтобы бороться с коронавирусом. У нас есть все необходимое, но главное - это медики, наши волшебники", - говорит Зе.

"Надеюсь, что вслед за радостным сообщением из Генштаба будет радостное сообщение от главы Минздрава: заболевших - ноль, умерших от коронавируса - ноль. Надеюсь, скоро мы уже будем только футболом на матчах и музыкой на концертах", - указывает президент.

09:23 "Сегодня, в 29-й день перемирия, мы просим Бога, чтобы дни перемирия стали месяцами, а месяцы - годами, годы - столетия перемирия", - отметил президент.

09:22 Зе говорит, что год назад он рассказывал, как каждое утро начинал день с смс-сообщения из Генштаба о раненых и погибших на Донбассе.

А сейчас, говорит, уже 29-й день подряд, когда нет ни раненых, ни погибших.

09:21 Выступает Зеленский.

09:19 На Софийской плоащди проходит церемония поднятия государственного флага.

09:15 Андрей Ермак тоже занял место. Выходит Зе.

09:05 На Софийскую пришел Зеленский с супругой. Он объявил минуту молчания в память о погибших воинах.

09:00 Наш корреспондент выход на связь и из парка Шевченко, где начнется Марш защитников.

Марш анонсирован полком "Азов" и "Нацикорпусом" они призвали всех желающих присоединиться к ним.

Также организаторы анонсировали, что марш пройдёт без партийных лозунгов и символики. Большинство участников в камуфляжной форме.

По состоянию на 9 утра марш ещё не начался. В парке Шевчеко собралось несколько сотен человек.

Периодически все скандируют "Слава Украине".

08:55 Особо почетных гостей разместили на сцене рядом, где будет выступать Зе.

08:50 На Софийской площади белые шарики. Возможно, в финале программы их отпустят в небо. В мегафон сказали, что через 10 минут начало.

08:44 Приехали Василий Вирастюк и Владимир Горянский.

08:36 Дзидзьо, возможно, будет петь гимн.

08:33 Виталий Кличко тоже на месте, пришёл с костылями. Журналисты спросили у него, как он себя чувствует. "Руки сильные. Бегаю на трёх быстрее чем на двух", - пошутил мэр.

08:25 На мероприятие прибыли и депутаты от "Слуги народа". Все в светлых и праздничных нарядах, как и рекомендовали в партийном чате.

08:20 Начинается подготовка к торжественным мероприятиям с участием Зеленского. На площади уже много людей, в том числе, и полиции. Все обязаны пройти через рамку контроля, а также иметь аккредитацию.