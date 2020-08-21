В пятницу, 21 августа, на межбанковском валютном рынке гривня ослабла до 27,4450 грн/$1 с 27,3675 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,43-27,46 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Но данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,38 грн/$1 с 27,49 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Также Нацбанк укрепил курс нацвалюты на 25 августа до 27,3942 грн/$1 с 27,4812 грн/$1 накануне.

Кроме того, регулятор установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 25 августа 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 19,7348

BYN 1 белорусский рубль 16,5976

EUR 1 ЕВРО 32,4621

PLN 1 польский злотый 7,3229

ILS 1 новый израильский шекель 8,0476

RUB 10 российских рублей 3,6723

HUF 100 венгерских форинтов 9,3556

CZK 1 чешская крона 1,2358

CHF 1 швейцарский франк 30,0837

CNY 1 китайский юань женьминьби 3,964

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 19 августа составил 539,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $444,9 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" неожиданно утопил рынок в долларе и укрепил гривню.

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