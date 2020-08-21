Телеведущий каналов "112 Украина" и ZIK Дмитрий Спивак подал заявление в Государственное бюро расследований на директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Поводом к этому стала продажа Сытником в Севастополе по российским законам земельного участка за 40 тысяч долларов.

Об этом сам Спивак заявил в эфире 112 канала.

По словам ведущего, его давно возмущает, что признанный судом коррупционером Сытник все еще занимает свою высокую должность, защищаемый послами Большой семерки и США. Поэтому он и решил подать на него заявление.

Как отметил Спивак, земельный участок в Крыму не попал в декларацию Сытника, а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не может ничего сделать в этой ситуации. Автор заявления надеется, что ГБР немедленно внесет сведения об уголовном правонарушении директора НАБУ по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины в Единый реестр досудебных расследований.

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Как писала "Страна", Сытник решил продать землю под Севастополем еще в 2016 году. Тогда его супруга Анна выставила соответствующее объявление на сайте продажи недвижимости.

В 2018 году САП зарегистрировала по поводу продажи участка уголовное дело. Но эта история в итоге как-то замялась.