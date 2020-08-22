Бывшая журналистка тернопольского филиала "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Наталья Лазука рассказала о цензуре, которую вводит руководство вещателя. Так, от сотрудников компании требуют подписать документ, которым на них возлагается обязательство не разглашать "коммерческую и конфиденциальную" информацию.

Об этом журналистка написала в своем Facebook в пятницу, 21 августа

Так, Лазука заявила, что она намерена восстановиться на своей работе в "Общественном" после незаконного увольнения, если соответствующее решение примет суд.

"А пока есть большое удивление. Как тернопольским журналистам на Общественном руководство решило закрывать рты. Подсовывают коллегам такую писюльку о неразглашении какой-то там секретной информации. Приватизировали так журналистов, как мертвые души... Символично, что накануне Дня Независимости. Или ТВ уже стало коммерческим? И даже не спрашивайте, откуда взяла этот недодокумент", - написала журналистка.

Стоит отметить, что в 2019 году Наталья вернулась в "Общественное" после декрета. Однако она столкнулась с препятствованием ее профессиональной деятельности - руководство вещателя не допускало журналистку вести эфиры и удаляло записи сюжетов с ее участием на YouTube. Также Наталья жаловалась, что начальство "НОТУ" нередко стравливало сотрудников между собой и инициировало массовые сокращения опытных работников.

Напомним, в конце июля в Тернополе руководство "Общественного" требовало от своих сотрудников письменно объяснить, почему они вышли на акцию протеста против сокращения регионального вещания.

Также мы сообщали, что председатель правления ОАО "НОТУ" Зураб Аласания обозвал журналистку телекомпании "Эра-медиа" "шавкой" после того, как она попыталась задать ему вопрос, почему закрыли программу "Доброе утро, Страна!".