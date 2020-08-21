Высокий уровень некоторых цитокинов у больных Covid-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. К такому выводу в результате исследований пришли ученые Массачусетской больницы общего профиля в США. Статья, в которой называется причина повторных заражений патогеном, опубликована в журнале Cell.

Учены исследовали селезенку и лимфатические узлы умерших от коронавируса пациентов и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа. Герминативные центры представляют собой структуры, возникающие в лимфатических узлах и селезенке во время инфекции или вакцинации. В них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти. В-клетки позволяют организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

Ключевую роль в образовании герминативных центров играют вспомогательные Т-клетки. Оказалось, что при тяжелом течении Covid-19 вспомогательные клетки не формируются. Причиной этого являются высокие уровни цитокинов - сигнальных молекул, участвующих в иммунном ответе. В тяжелых случаях Covid-19 было обнаружено огромное количество цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры.

Это означает, что, хотя антитела могут защищать людей в течение относительно короткого времени, некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 и не один раз. Впрочем, это не повлияет на эффективность вакцин, которые не вызывают всплеск цитокинов.

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