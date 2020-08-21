Медик из Черновцов Алиса Хрищенко второй раз заразилась коронавирусом. Иммунитета после первого инфицирования у молодой женщины хватило всего на два месяца.

О своем самочувствии работница скорой помощи рассказала в Фейсбук.

Алиса призналась, что наивно полагала, будто молния не попадает дважды в одно место. Но этот афоризм не работает в случае с коронавирусом.

"Не секрет, что в Украине вторая волна Covid-19. Но в безопасности ли те, кто уже переболел? Да, я заболела во второй раз. Симптомы коронавируса меня уже не удивили. Вновь резко повысилась температура, кашель, снова полная потеря запаха (то есть обоняния - Ред.)", - назвала свои симптомы медик.

Она добавила, что просто не могла поверить, что это возможно.

"Мой антикоронавирусний иммунитет выдержал чуть больше двух месяцев. И на этот раз еще страшнее и тяжелее. Болезнь серьезная, непредсказуемая", - предупредила Алиса.

В конце поста она призвала придерживаться масочного режима, соблюдать правила гигиены и дистанцию, чтобы не подвергать риску себя, своих родных и врачей.

"Люди, и особенно уже переболевшие медики, берегите себя, пожалуйста, особенно на вызовах!" - обратилась к коллегам заболевшая.

В конце июля "Страна" рассказывала о жителе Тернопольской области, который в третий раз заразился коронавирусом.

Мы также приводили данные ученых о том, что иммунитет к новому коронавирусу крайне нестойкий.