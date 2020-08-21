Телеканал КРТ, у которого Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, забрал лицензию из-за предупреждений, вынесенных 15 лет назад, прекратил свое вещание. Сигнал телеканала отключили как на спутнике, так и с кабеля.

Телеканал полностью прекратил трансляцию в 15:00 в пятницу, 21 августа. Пока остается нерешенным вопрос о том, что будет с сотрудниками.

"Киевская Русь. КРТ" - семейно-развлекательный православный телеканал Украины. В стране он считался оппозиционным.

Ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию направил на телеканал КРТ несколько внеплановых проверок подряд. После этого сотрудники телеканала вышли на протест, однако на работников напал Национальный корпус. После этого телеканал лишили лицензии на вещание.