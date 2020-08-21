В Черкассах неизвестные проникли в офис правозащитника, адвоката и секретаря Национально союза журналистов Валерия Макеева. Инцидент произошел минувшей ночью. В офисе повреждены двери и все перевернуто вверх дном. Сейчас на месте работает полиция. Об этом на своей странице в соцсети написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Это преступление Валерий Макеев расценивает как показательное предостережение с целью препятствования и его журналистской деятельности и деятельности как адвоката. Предполагает, что это предупреждение из "высоких кабинетов" Черкасского горисполкома, ведь Валерий активно критикует деятельность городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на днях Валерий Макеев получал угрозы после выхода его авторской программы "72 часа", в которой сравнивал действия мэра Черкасс с действиями Януковича и Лукашенко.

"В частности, журналист и правозащитник критиковал проведение в свое время бюджетной сессии городского совета Черкасс в ... Каневе, на которую не пригласили часть депутатов и прессу", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что НСЖУ предложил Кабмину принять антикризисную программу поддержки местных СМИ.

Также мы сообщали, что по данным НСЖУ, с начала года против журналистов в Украине 45 раз применяли силу.