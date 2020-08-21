Министерство юстиции Украины бесплатно раздаст 13 питонов, конфискованных по решению суда. На данный момент ведомство рассматривает заявки кандидатов, желающих обзавестись этим экзотическим животным.

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует пресс-служба Минюста в Facebook.

Сообщается, что заявки на получение питонов могут подавать не только граждане Украины, но и приюты для животных, зоологические парки или другие подобные учреждения. Как отметили в ведомстве, "животные передаются тем организациям, кто предлагает лучшие условия содержания". На данный момент змеи находятся на временном содержании в зоопарке "Лимпопо" в селе Мединичи Львовской области.

Для получения питона необходимо направить запрос в отдел принудительного исполнения решений во Львовской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции. Конечный срок обращения - 17 сентября 2020 года.

Стоит отметить, что согласно решению правительства, собаки и прочая домашняя живность исключены из перечня имущества, которое можно взыскать и продать с торгов за долги.

Ранее мы писали, что Минюст бесплатно отдал 6 медведей и 3 льва благотворительным фондам и паркам.