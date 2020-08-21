Вслед за Святой Софией, которая в начале июля из музея стала мечетью, правительство Турции намерено превратить в мусульманский молитвенный дом стамбульский монастырь Хора. В ансамбль этой обители входит храм Христа Спасителя в Полях - наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь города.

Как сообщает греческое общественное телевидение ERT, решение властей уже опубликовано в правительственной газете.

"Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками. Он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии. Он передается в управление по делам религии, и, как ожидается, в нем закроют византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть", - передает телеканал.

Управление по делам религии Турции подтвердило журналистам, что монастырь будут использовать для мусульманских молитв.



Обитель построили в 534 году, и она является одним из старейших исторических памятников Стамбула. После исламского завоевания Константинополя, в 1511 году монастырь преобразовали в мечеть Кахрие, как и собор Святой Софии. Он использовался как мечеть в течение 434 лет, а в 1945 году решением правительства был превращен в музей.

Фасад монастырской церкви

В прошлом году высший административный суд Турции - Государственный совет - постановил сделать из него в мечеть, посчитав, что решение 1945 года незаконно. Это постановление не выполнялось до сегодняшнего дня, пока не был издан соответствующий указ президента.

Как считают политологи, это еще один символический шаг в контексте ревизионистской османской стратегии, которой придерживается Турция.

Ранее "Страна" анализировала, что значит превращение в мечеть Святой Софии.

Мы также приводили реакцию на это событие со стороны РПЦ.