Ультрас киевского "Динамо" ворвались на трибуны одноименного стадиона во время дебютной футбольной встречи динамовцев под руководством Мирчи Луческу с донецким "Олимпиком".

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

Сперва они выкрикивали кричалки против Луческу из леса вокруг стадиона, а затем ненадолго пробрались на трибуны. Там они применили пиротехнику, в результате чего поле едва полностью на заволокло дымом.

Напомним, что присутствие болельщиков на трибунах запрещено в качестве меры предосторожности для борьбы с распространением Covid-19 в Украине.

Тем не менее, после первой сорокапятиминутки ФК "Динамо" Киев в первой официальной встрече во главе с новым наставником Мирчей Луческу побеждает донецкий "Олимпик" со счетом 2:1.

Напомним, 23 июля Мирча Луческу стал главным тренером киевского "Динамо". В связи с этим назначением ультрас столичного клуба пригрозили провести акции протеста. Днем 27 июля румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо" из-за давления киевских фанатов.

Однако уже вечером того же дня президент киевского футбольного клуба Игорь Суркис опроверг уход румынского специалиста.