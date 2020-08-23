Сегодня, 23 августа, в Минске противники президента Лукашенко проводят массовую акцию - "Марш новой Беларуси". Требований у оппозиции не добавилось, их три: уход Лукашенко, освобождение всех задержанных в ходе протестов и политических заключенных, правосудие над силовиками.

Важное отличие от всех предыдущих акций - людей из других городов призывают не митинговать у себя на площадях, как это постоянно было раньше, а ехать в Минск. То есть создаётся "ударный кулак" в столице. Вероятно, по плану организаторов, это должно переломить негативный для них тренд последних дней на затухание протестов.

Начало мероприятия в Минске запланировано на 14:00, место - площадь Независимости. Указывается также, что к народу выйдут лидеры Координационного совета. "Они собираются выступить с важным программным заявлением. Это перевернёт всё!" - пишет телеграм-канал Nexta.

Координационный совет - это три десятка оппозиционеров, среди которых нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Члены собрания ставят перед собой задачу трансфер власти - от действующей к ним. Их лидер - Светлана Тихановская, которая уехала в Литву.

Выступление Координационного совета оппозиции - второе ключевое отличие от митинга недельной давности. Он собрал около 200 тысяч человек, стал самым массовым в истории страны, но был без лидеров. И, соответственно, и без их дорожной карты - что именно оппозиция собирается делать со страной.

В прошлое воскресенье в Минске проходил контр-митинг сторонников Лукашенко, где выступил и сам президент. Сегодня таких анонсов не было. Как будут развиваться события в Беларуси - следите в нашем материале, он обновляется.

Митинг в Минске 23 августа. Прямая трансляция

13:49 В центр Минска снянули военную спецтехнику. Фото: Onliner.

13:48 Кричат: "Живе Беларусь"

13:47 Еще фото из Минска. Помимо флагов, у некоторых букеты из красных и белых цветов. Снимки: Onliner.

13:40 Девушка идет с плакатом: "Не усики, а пропуск в Гаагу". Это перефразированная шутка, которая к политике отношения не имеет: "Не усики, а пропуск в трусики".

13:43 ГУВД Минска выступило с заявлением, что на сегодняшних акциях протеста готовятся провокации.

Шеф милиции Иван Курбанов просит быть сдержанными, "юношеский максимализм неуместен и опасен", "руководствуйтесь здравым смыслом". Он напомнил, что митинг незаконный.

13:31 Люди идут в центр такими колоннами. Из атрибутов видны бело-красно-белые флаги.

13:20 На трассе Молодечно - Минск образовалась пробка. Работает много ГАИ, сотрудники которой тщательно проверяют практически каждую машину, которая едет в столицу.

13:10 В Минске закрыты ряд станций метро, сообщают телеграм-каналы. Митингующим придется пройти немало километров, чтобы добраться в центр.

13:02 Владимир Зеленский дал совет Лукашенко провести новые выборы.

"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед! Я бы пригласил всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю", - сказал Зеленский в интервью Euronews.

Это заявление анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Вообще президенту одной страны весьма рискованно давать советы президенту другой страны касательное ее внутренней политики.

А тем более рискованно давать такой совет, который дал Зеленский. Потому что его легко обернуть против него самого.

Например, представим ситуацию - выходит на улицы Киева и других городов какое-то количество народа.

Допустим даже 100 тысяч.

И требуют досрочных выборов Рады и президента.

И когда Зеленский вполне логично скажет - что желание 100 тысяч человек это ещё не голос всей нации, ему тут же вспомнят совет, который он дал Лукашенко.

Так что лучше, наверное, не влезать со своими советами в дела другого государства", - пишет "Политика Страны".

12:57 В Латвии в это время проходит акция "цепочка солидарности". Люди выстроились живой цепью на белорусской границе с бело-красно-белым флагом.

12:52 В Минске сегодня идет дождь. Люди начинают стягиваться из своих микрорайонов пешком в центр, многие под зонтиками.

12:45 Телеграм-канал Nexta опубликовал новые подробности сегодняшнего митинга. Устроители призывают белорусов созывать на протест соседей, брать дождевики и плакаты, а рабочих заводов просят надевать их спецодежду.