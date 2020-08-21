Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Украину на переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Немецкий дипломат посетит страну 24 августа в День Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии РФ.

"Министры обозначат совместные шаги в "нормандской формате" для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в том числе с учетом председательства Германии в ЕС.

По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция министров.

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