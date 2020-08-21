Власти Черновцов из-за эпидемии коронавируса отменили все мероприятия ко Дню независимости Украины и просят местных жителей оставаться дома. Об этом сообщается на странице Черновицкой ОГА в соцсети.

"В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День флага поднять знамя над своими домами, а в День независимости - исполнить государственный гимн дома!", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 20 августа, в Черновцах выявили 110 новых случаев коронавируса.

Напомним, накануне стало известно, что в "красную зону" коронавирусного карантина попали районы и города Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой области.

В "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена). Пересечение таких районов возможно только личным транспортом до 5 человек в автомобиле (не считая детей до 14 лет).

Также мы сообщали, что во Львовском горсовете коронавирусом заразились больше 20 чиновников руководящего звена.