В этом году традиционного массового празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умани не будет из-за пандемии коронавируса. Украинские правоохранители готовы реагировать на игнорирование хасидами запрета на въезд в страну.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу, 21 августа.

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием еврейского нового года в Умани. По разным подсчетам, на паломничество в это время приезжало около 25-50 000 человек. К сожалению, сейчас мы не можем себе этого позволить. Поэтому, будут введены технические ограничения и празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", - заявил министр.

Аваков подчеркнул, что украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с правительствами стран, откуда как правило едет больше всего паломников.

"В этом году также пришлось отменить проведение крестного хода православных церквей. Надеюсь, что верующие нас поймут. Мы найдем механизмы урегулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественным интересом. У нас есть для этого достаточно сил", - добавил глава МВД.

Видео: YouTube/ МВД Украины

Напомним, в понедельник, 17 августа, правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел Украины об ограничении въезда паломников в Умань на время празднования еврейского Нового года с 18 по 20 сентября.

Ранее мы писали, что мэр Умани Александр Цебрий предложил хасидам отметить праздник в онлайн-формате, чтобы не подвергать жителей Украины опасности заражения коронавирусом. Однако эту идею в еврейском сообществе не поддержали.