Бессимптомное течение коронавирусной болезни у первой леди Украины Елены Зеленской сменилось высокой температурой и двусторонней пневманией. После этого начались "бесконечные капельницы, таблетки и испуганные глаза" близких. А затем Covid-19 выявили у ее 7-летнего сына. Об этом супруга президента написала на своей странице в соцсети, поделившись личным опытом преодоления коронавирусной болезни.

"Когда я была "на пике" болезни (было три неприятных дня, когда чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что у моего семилетнего Кирилла также положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее", - рассказала Елена Зеленская.

Она уточнила, что ее лечение продолжалось две недели и еще неделю она оставалась в больнице с заболевшим сыном.

"Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости ... Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", - считает первая леди.

Также Елена Зеленская призвала всех не недооценивать коронавиру.

"Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому умоляю - не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться", - призвала супруга президента.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский в Николаеве забросил мяч в баскетбольное кольцо.

Также мы сообщали, что в Офисе президента рассказали, как Зеленский отметит День Независимости..