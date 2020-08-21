Министерство обороны Украины полностью выводит из эксплуатации минометы отечественного производства калибра М120-15 "Молот", при использовании которых военнослужащие в рядах Вооруженных сил неоднократно получали травмы от взрыва мин.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 Молот, с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120", - говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, испытания направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п., и завершатся до конца этого года.

Кроме того, Генштабом ВС Украины, "в условиях необходимости в закупке минометов калибра 120 мм, определено закупку минометов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000-8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины".

"В Минобороны введена открытая переговорная процедура одновременно со всеми зарегистрированными в реестре производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых являются государственной тайной соответствующими приказами Министерства экономического развития и торговли Украины", - добавили в ведомстве.

В результате внедрения новой процедуры, открыто объявлена стоимость минометов, подтвержден 2020 год их изготовления, наличие сертификатов качества, соответствия и происхождения продукции, которая зарегистрирована в классификаторе НАТО.

120-мм миномет М-120-15 "Молот" - аналог советского 120-мм миномета 2Б11, в 2015 году разработанный специалистами ОАО "Завод "Маяк", входящее в состав "Укроборонпром". Тогда госконцерн находился под контролем экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Напомним, только за период с 2016 по 2018 год в Вооруженных силах Украины зафиксировано 13 фактов разрыва 120 мм минометов. Из них девять случаев произошли со скандально известными минометами "Молот".

Как сообщала "Страна", ранее прокуратура не нашла нарушений в производстве массово взрывающихся минометов "Молот". Стоит отметить, что 23 сентября 2018 года двое украинских военнослужащих получили телесные повреждения в результате взрыва мины в канале ствола миномета на территории одной из воинских частей в Донецкой области.