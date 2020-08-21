Артиста Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП будет защищать другой адвокат. Подсудимый заявил, что желает поменять защитника Эльмана Пашаева. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

"Михаил Ефремов заявил, что хочет поменять адвоката и перевести Пашаева и Шаргородскую в статус консультантов. UPD. Ходатайство удовлетворено", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что в связи с поиском нового адвоката, заседание Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП перенесли на 24 августа.

Ранее "Страна" уже писала о том, как защищает актера Ефремова его эксцентричный адвокат Пашаев и приводила самые яркие заявления защитника.

Также мы сообщали, что адвокат Ефремова признался, что работает с алкоголиком с расстройством личности.