Национальная полиция сегодня арестовала 15 мужчин, которые жили несколько дней в одной квартире и имели при себе оружие. Как оказалось скрывались неподалеку от основного офиса "Оппозиционной платформы". Есть предположение, что они готовили государственный переворот на 24 августа с целью свергнуть Зеленского и вернуть к власти бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в комментарии 112 каналу.

Нардеп рассказал, что квартиру молодые люди снимали через 2 дома от места, где находится офис партии. По словам Кивы, молодые люди сняли ее несколько дней назад.

"В квартире предположительно находится на сегодняшний момент незарегистрированное огнестрельное оружие и это еще одно подтверждение (гипотезы, о которой говорит Кива - Ред.) что 24 числа в нашей стране за деньги Порошенко будет готовиться государственный переворот", - сообщил Илья Кива.

По его словам, этот переворот мог быть под видом проведения мероприятия по случаю Дня Независимости. Нардеп беспокоится о том, сколько таких квартир может быть в столице и сколько еще подобных групп есть.

В ОПЗЖ сейчас ждут официальное заявление от правоохранительных органов и оценки происходящего. Сейчас, по словам Кивы, в Украине "яма террористических актов, беспредела, хаоса и всего того, что разрушает нашу страну и нашу государственность".

Напомним, Турчинов возглавил штаб партии Порошенко 30 июня. "Страна" разбиралась в подоплеке этого довольно странного назначения.

При этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не верит в возможность бунта, который якобы готовят на осень Петр Порошенко вместе с соратниками с целью свержения президента Владимира Зеленского.