Четверо признанных потерпевшими по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова сегодня получили от него денежные переводы в качестве моральной компенсации. Брат погибшего в ДТП Сергея Захарова, его официальной вдове и двум сыновьям перечислено по 200 тысяч рублей (около 75 тысяч гривен). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Михаил Ефремов перевел каждому из четырех пострадавших по 200 тысяч. Перевод осуществил помощник его адвоката Эльмана Пашаева. Ранее старший сын погибшего Сергея Захарова предъявил иск на 7,5 миллионов, остальные трое потерпевших - на 1 рубль", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее трое потерпевших по делу о смертельном ДТП заявили к Ефремову иск на 1 рубль. А неделю назад стало известно, что старший сын погибшего Сергея Захарова требует от артиста компенсации в 6,5 миллионов рублей (почти 90 000 долларов США или 2,5 млн грн).

вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем джипа на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Ефремова признался, что работает с алкоголиком с расстройством личности.

Также мы сообщали, что суд отклонил показания полуслепого свидетеля, который утверждал, что Ефремова не было за рулем.