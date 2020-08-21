В четверг, 20 августа, в Кривом Роге состоялась презентация футбольного клуба "Кривбасс". На мероприятии присутствовал нардеп от "Слуги народа" и вероятный кандидат на пост мэра города Юрий Корявченков (Юзик).

О событии в Facebook сообщил президент Владимир Зеленский, родным городом которого является Кривой Рог.

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, - свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс". Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости", - написал Зеленский.

Отметим, что ФК "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году, возрождается на базе клуба "Горняк", который сезон 2019/20 провел во Второй лиге.

Юзик на презентации ФК "Кривбасс". Фото: пресс-служба команды

Напомним, Зеленский поручил Юзику возродить футбольный клуб "Кривбасс" в июне текущего года.

Также мы писали о том, сможет ли Юзик стать мэром Кривого Рога.