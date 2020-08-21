"Лидер ополчения ДНР", которого пытались вывезти из России на подконтрольную Киеву территорию Украины, оказался прапорщиком из Макеевки, который служил разведчиком на стороне "ДНР".

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует издание "Коммерсант".

Сообщается, что жертвой злоумышленников был 41-летний Роман Волянюк, уроженец города Макеевка Донецкой области. Он нес службу в структурах "министерства госбезопасности ДНР". Кроме того, досье на Волянюка есть в украинской базе "Миротворец". Согласно ему, он был разведчиком 5-го отделения отдела спецназначения "МГБ ДНР".

Также стало известно, что Волянюк постоянно проживает в "ДНР", а в Россию он приехал в середине июля этого года, чтобы продать свою недвижимость в подмосковном Домодедово.

Напомним, что "одним из лидеров народного ополчения Донбасса" Волянюка назвала Федеральная служба безопасности Российской Федерации, сотрудники которой 20 августа помешали вывезти сепаратиста на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Ранее мы писали, что операцию по похищению "одного из лидеров ополчения ДНР" в Подмосковье, которую якобы организовала Служба безопасности Украины, провалила уроженка Санкт-Петербурга Оксана Капкаева. Она обманом заманила сепаратиста в свой автомобиль и ударила его электрошокером, однако потерпевший сумел убежать и сообщить о преступлении в правоохранителям.