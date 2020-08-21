В центре Киева спецназ задержал 15 мужчин крепкого телосложения по подозрению в подготовке противоправных действий.

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует телеграм-канал "Политика Страны".

По данным журналистов, задержанные несколько дней назад с большими тяжелыми сумками заселились в квартиру в одном из домов по улице Шота Руставели. Сообщается, что мужчины из своего временного убежища не выходили, а питались они едой, которую им привозили столичные службы доставки.

После того, как информация о возможном участии подозрительной компании в подготовке противоправных действий поступила в полицию, в съемную квартиру вошел спецназ и задержал их.

Пока неизвестно, к чему эта группа людей готовилась - идет ли речь об обычном криминале или же о подготовке провокаций к 29-й годовщине Независимости Украины.

Тем временем пресс-служба полиции утверждает, что правоохранители получили сообщение о незаконном хранении оружия группой лиц. На данный момент, по словам представителей стражей порядка, задержаны шесть человек, которые сейчас дают показания.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные действия", - заявили в полиции.

Напомним, недавно столичная полиция объявила об усиленных мерах безопасности 24 августа. Порядок на киевских улицах будут обеспечивать 4 000 полицейских.

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