Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который заявил, что готов стать посредником между белорусской властью и протестующими.

"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах а Беларуси, но давайте я сначала приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог, и террор и "желтые жилеты" - не видят", - заявил Лукашенко.

По его мнению, Европа слишком озаботилась проблемами Беларуси, поскольку это "удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую страну".

Напомним, в середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Их организатором выступило движение "желтых жилетов". Акции традиционно проводились по субботам.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко пригрозил заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами.

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил США в организации "заварушки" в Беларуси и пообещал нормализовать ситуацию в ближайшие дни.