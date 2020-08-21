Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция наша в Черном море крупное месторождение газа. По словам президента, объемы месторождения примерно 320 млрд кубометров. Использовать газ начнут уже в 2023 году.

Выступление Эрдогана транслировал телеканал NTV.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", - сказал он.

Разведку в море с 20 июля вело буровое судно "Фатих", месторождение обнаружено на скважине "Туна-1".

По словам Эрдогана, обнаружение данного месторождения говорит о том, что "с высокой вероятностью в этом районе есть и другие залежи газа".

"Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов", - сказал он.

В ближайшее время власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".

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