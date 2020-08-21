Президент Украины Владимир Зеленский, который 21 августа находится с рабочей поездкой в Николаеве, посетил школу-интернат №4. Там он решил продемонстрировать свои навыки в баскетболе и забросил мяч в кольцо.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Instagram.

На кадрах президент ведет мяч вдоль шеренги сопровождающих его чиновников, забрасывает его в кольцо, после чего все начинают ему аплодировать руководители Офиса президента и глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 21 Авг 2020 в 6:03 PDT

Напомним, Зеленский недавно был с визитом в Запорожье. На Хортице казак саблей разрубил огурец на ладони у президента.

Также мы писали о том, что Зеленский во время поездки в Одессеу искупался в море и устроил пробежку.