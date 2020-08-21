Зеленский в Николаеве забросил мяч в баскетбольное кольцо. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский, который 21 августа находится с рабочей поездкой в Николаеве, посетил школу-интернат №4. Там он решил продемонстрировать свои навыки в баскетболе и забросил мяч в кольцо.
Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Instagram.
На кадрах президент ведет мяч вдоль шеренги сопровождающих его чиновников, забрасывает его в кольцо, после чего все начинают ему аплодировать руководители Офиса президента и глава фракции "слуг" Давид Арахамия.
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Напомним, Зеленский недавно был с визитом в Запорожье. На Хортице казак саблей разрубил огурец на ладони у президента.
Также мы писали о том, что Зеленский во время поездки в Одессеу искупался в море и устроил пробежку.
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