"По ее просьбе". Лукашенко рассказал, что помог Тихановской выехать в Литву
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что помог оппозиционному кандидату Светлане Тихановской в переезде в Литву, где она находится с 11 августа.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках", - сказал Лукашенко. По словам президента, Тихановскую "опутали" и "окутали" литовские спецслужбы и МИД.
Напомним, Тихановская покинула Беларусь после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10% голосов, а Лукашенко - 80%. Она записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде приняла самостоятельно.
Также мы писали, что Тихановская получила в этой стране годичную визу и место для проживания.
В пятницу, 21 августа, оппозиционный кандидат Лукашенко заявила, что вернется в республику, когда будет чувствовать себя в безопасности.