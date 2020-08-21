Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что помог оппозиционному кандидату Светлане Тихановской в переезде в Литву, где она находится с 11 августа.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках", - сказал Лукашенко. По словам президента, Тихановскую "опутали" и "окутали" литовские спецслужбы и МИД.

Напомним, Тихановская покинула Беларусь после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10% голосов, а Лукашенко - 80%. Она записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде приняла самостоятельно.

Также мы писали, что Тихановская получила в этой стране годичную визу и место для проживания.

В пятницу, 21 августа, оппозиционный кандидат Лукашенко заявила, что вернется в республику, когда будет чувствовать себя в безопасности.