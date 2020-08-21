Во Львовском горсовете, где из-за вспышки коронавируса перенесли сессию, Covid-19 обнаружили у более чем 20 чиновников руководящего звена.

Об этом в Facebook сообщил председатель фракции партии "Европейская солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик.

"В связи с переносом заседания сессии Львовского горсовета я как глава фракции обратился к нескольким заместителям городского головы, а также к руководителю секретариата и получил подтверждение, что по состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев Covid-19 обнаружили более чем у 20 чиновников руководящего звена Львовского горсовета. Среди депутатов коронавирус подтвердили только у одного депутата", - написал Адамик.

По его данным, инфицированы два заместителя городского головы, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, их заместители.

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