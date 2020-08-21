Выходные в Украине будут относительно жаркими. Местами в стране пройдут дожди, кроме того, возможны грозы. Самой жаркой будет температура на юге страны.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Ночью 22 августа в большинстве областей Украины, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму – кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части местами до 22°; днем 24-29°, в Закарпатской и Одесской областях до 32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в ночь на 23 августа кратковременный дождь с грозой, днем без осадков; температура ночью 16-18°, днем 22 августа 24-26°.

23 августа в Украине без осадков, лишь в западных областях днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории – без осадков. Ночью +9-16°, на побережье до +20°; днем +24-29°, на юге страны до +33°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 12-14°, днем 26-28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ранее мы писали, что синоптик рассказала о погоде на День Независимости Украины.

Также мы сообщали, что появились видео из Одессы, на которую обрушился мощный ливень.