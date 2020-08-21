Бастующие шахтеры "Беларуськалия" могут быть заменены на производстве коллегами из других стран, в частности, из Украины. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский".

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники нескольких крупных заводов и предприятий Беларуси поддержали общенациональную забастовку, которую объявила оппозиция 16 августа. Среди них были и работники предприятия "Беларуськалий".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вместо бастующих сотрудников Белтелерадиокомпании работать в республику приехали журналисты из России.