Операцию по похищению "одного из лидеров ополчения ДНР" в Подмосковье, которую якобы организовала Служба безопасности Украины, провалила уроженка Санкт-Петербурга Оксана Капкаева. Она обманом заманила сепаратиста в свой автомобиль и ударила его электрошокером, однако потерпевший сумел убежать и сообщить о преступлении в ФСБ.

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует издание "Фонтанка".

Сообщается, что вопреки официальной информации Федеральной службы безопасности РФ, семь граждан России, которые участвовали в похищении "лидера ополчения", не были завербованы Украиной, а лишь выполняли мелкие поручения, не зная основной цели операции. Однако полностью посвященной в планы неизвестных заказчиков была Ольга Капкова.

По информации журналистов, на подготовку похищения было выделено два месяца - июнь-июль этого года. Согласно плану, Капкова должна была втереться в доверие к сепаратисту, 41-летнему уроженцу Макеевки Роману Волянюку, под предлогом того, что она желает купить его недвижимость в Домодедово. После этого ожидалось, что петербуржанка заманит боевика в свой автомобиль, ударит электрошокером и довезет до российско-украинской границы, где и передаст его в руки неизвестных.

Роль риелтора в этой операции сыграл уроженец Днепропетровска, давно перебравшийся в Россию и осевший в подмосковном городе Королеве 46-летний бухгалтер Андрей Кормич. Он вышел на связь с Волянюком и предложил услуги в поиске покупателя. Однако, по данным издания, "риелтор" не знал, что целью операции будет похищение и вывоз человека на территорию Украины.

В роли покупателя выступила сама Капкаева. Познакомилась с ополченцем и дала понять, что заинтересована в его недвижимости. На 30 июля 2020 года стороны назначили встречу для передачи части суммы сделки. Волянюк приехал на встречу на автомобиле "Мазда" с госномерами ДНР. Злоумышленница приехала на отцовском "Ауди" в сопровождении еще одного человека - Максима Мищенко.

Волянюк пересел в "Ауди" за деньгами и о Капкаева разрядила о его электрошокер. Однако от удара током боевик вывалился из машины и сумел сбежать. Сепаратист сразу же обратился в ФСБ, которая оперативно установила и задержала всех участников операции.

Позже выяснилось, что Волянюк, которого ФСБ называла "одним из лидеров ополчения ДНР", был простым прапорщиком, который служил разведчиком на стороне сепаратистов. Причем данные о Волянюке есть в украинской базе "Миротворец", там он значится как разведчик 5-го отделения отдела спецназначения "МГБ ДНР". Журналисты также нашли в фотоархиве донецкой милиции карточку на Романа Богдановича Волянюка, которого искали в рамках уголовного дела по 146-й статье УК Украины "Похищение человека".

Что касается главного фигуранта дела, Капкаевой, по предположениям журналистов, она одна из семи злоумышленников была посвящена во все детали дела. Кроме того, удалось узнать, что преступница имеет давние связи с Украиной. В России она, например, выступала доверенным лицом строительного коммерсанта Владимира Шлюсавера, владельца компании "Хартфорд бизнес солюшн", базирующейся в Киеве.

Напомним, в четверг, 20 августа, Федеральная служба безопасности России заявила о том, что помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из "лидеров народного ополчения Донбасса" и вывезти его в Украину. Позже в СБУ опровергли эту информацию.

Ранее "Страна" собрала все детали этой провалившейся спецоперации.