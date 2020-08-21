Оксана Капкаева разрядила о сепаратиста электрошокер, однако потерпевший смог убежать. Фото: стоп-кадр оперативной съемки ФСБ

Операцию по похищению "одного из лидеров ополчения ДНР" в Подмосковье, которую якобы организовала Служба безопасности Украины, провалила уроженка Санкт-Петербурга Оксана Капкаева. Она обманом заманила сепаратиста в свой автомобиль и ударила его электрошокером, однако потерпевший сумел убежать и сообщить о преступлении в ФСБ.

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует издание "Фонтанка".

Сообщается, что вопреки официальной информации Федеральной службы безопасности РФ, семь граждан России, которые участвовали в похищении "лидера ополчения", не были завербованы Украиной, а лишь выполняли мелкие поручения, не зная основной цели операции. Однако полностью посвященной в планы неизвестных заказчиков была Ольга Капкова.

По информации журналистов, на подготовку похищения было выделено два месяца - июнь-июль этого года. Согласно плану, Капкова должна была втереться в доверие к сепаратисту, 41-летнему уроженцу Макеевки Роману Волянюку, под предлогом того, что она желает купить его недвижимость в Домодедово. После этого ожидалось, что петербуржанка заманит боевика в свой автомобиль, ударит электрошокером и довезет до российско-украинской границы, где и передаст его в руки неизвестных.

Роль риелтора в этой операции сыграл уроженец Днепропетровска, давно перебравшийся в Россию и осевший в подмосковном городе Королеве 46-летний бухгалтер Андрей Кормич. Он вышел на связь с Волянюком и предложил услуги в поиске покупателя. Однако, по данным издания, "риелтор" не знал, что целью операции будет похищение и вывоз человека на территорию Украины.

В роли покупателя выступила сама Капкаева. Познакомилась с ополченцем и дала понять, что заинтересована в его недвижимости. На 30 июля 2020 года стороны назначили встречу для передачи части суммы сделки. Волянюк приехал на встречу на автомобиле "Мазда" с госномерами ДНР. Злоумышленница приехала на отцовском "Ауди" в сопровождении еще одного человека - Максима Мищенко.

Волянюк пересел в "Ауди" за деньгами и о Капкаева разрядила о его электрошокер. Однако от удара током боевик вывалился из машины и сумел сбежать. Сепаратист сразу же обратился в ФСБ, которая оперативно установила и задержала всех участников операции.

Позже выяснилось, что Волянюк, которого ФСБ называла "одним из лидеров ополчения ДНР", был простым прапорщиком, который служил разведчиком на стороне сепаратистов. Причем данные о Волянюке есть в украинской базе "Миротворец", там он значится как разведчик 5-го отделения отдела спецназначения "МГБ ДНР". Журналисты также нашли в фотоархиве донецкой милиции карточку на Романа Богдановича Волянюка, которого искали в рамках уголовного дела по 146-й статье УК Украины "Похищение человека".

Роман Волянюк. Фото: соцсети

Что касается главного фигуранта дела, Капкаевой, по предположениям журналистов, она одна из семи злоумышленников была посвящена во все детали дела. Кроме того, удалось узнать, что преступница имеет давние связи с Украиной. В России она, например, выступала доверенным лицом строительного коммерсанта Владимира Шлюсавера, владельца компании "Хартфорд бизнес солюшн", базирующейся в Киеве.

Напомним, в четверг, 20 августа, Федеральная служба безопасности России заявила о том, что помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из "лидеров народного ополчения Донбасса" и вывезти его в Украину. Позже в СБУ опровергли эту информацию.

Ранее "Страна" собрала все детали этой провалившейся спецоперации.

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