Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии с 20 августа, все еще оценивается как стабильно тяжелое. Он находится в состоянии искусственной комы, что позволило подключить его к аппарату ИВЛ после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва.

Окончательного диагноза пока нет. Сторонники Навального заявляют, что это отравление. Врачи Омска, где экстренно приземлился борт с политиком, сегодня сообщили, что основная версия - резкое падение сахара в крови. Результаты всех анализов будут известны в течение нескольких суток.

Тем временем в Евросоюзе высказали обеспокоенность состоянием оппозиционера, а в Омск прибыл самолет, который готов увезти Навального в клинику в Германию. Однако консилиум российских врачей заявил, что о транспортировке речи быть не может, пока не стабилизируется состояние. Сторонники политика назвали это угрозой его жизни. В конце концов, врачи сказали, что не возражают против перевозки, если этого требуют его родственники.

Собрали, что известно о состоянии Алексея Навального на 21 августа.

Что с Навальным? Мнения врачей и сторонников

Команда Навального заявляет об отравлении. Омские медики говорят, что это лишь одна из версий резкого ухудшения состояния.

Вчера вечером в Омской больнице скорой помощи №1, где лежит Навальный, врачи рассказали журналистам, что они исключили отек мозга, инсульт, инфаркт и инфекционные поражения, в том числе коронавирус.

Сегодня главврач Александр Мураховский заявил, что основной из рабочих диагнозов, к которому более всего склоняются медики, это нарушение обмена веществ.

"Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания", - заявил руководитель медучреждения. Он добавил, что реаниматологи делают все возможное, чтобы вывести Навального из комы.

Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что на сегодня по результатам проведенных исследования ядов в крови или моче Навального не выявлено.

"В Москве проходит исследование на возможность отравления. В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно. В настоящее время состояние пациента нестабильно", - заявил Анатолий Калиниченко.

Исследования биоматериалов проводятся в трех лабораториях.

"На сегодняшний день можно точно сказать, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены", - уточнил главврач омской больницы.

По его словам, также на хромотографе транспортной полиции были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли промышленное химическое вещество "2-этилгексил дифенил фосфат".

"Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в том числе для производства целлюлозы, добавляется в полимеры. При этом подчеркиваю, этот компонент найден не в биоматериалах пациента - не в крови, не в моче и т.д. Это исследование смыва с поверхности. Тем не менее, версия химического отравления тоже проверяется", - пояснил Мураховский.

В МВД пояснили, что найденный у Навального химикат мог остаться от контакта с пластиковым стаканчиком. Перед отлетом он пил чай в аэропорту.

Перед отлетом в Москву Навальный пил чай в кафе аэропорта

Близкие Навального не верят официальным заявлениям врачей.

Так, лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева считает, что политик был отравлен токсичным веществом.

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным... Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество", - написала медик в Twitter.

Об отравлении заявляла и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. А также директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Ссылаясь на сотрудника полиции в больнице, он сказал, что в организме Алексея Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих и что название яда пока не разглашают из-за "тайны следствия".

Юлия Навальная и Иван Жданов (справа) перед больницей. Фото: ТАСС

В Европе ждут, что Навального разрешат вывезти из России

В Евросоюзе ожидают, что Навальному разрешат выехать из России на лечение в клинику. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиллу Массрали.

"Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования", - заявила она.

Более того, сегодня рано утром специальный медицинский самолет, который вылетел из Германии, 21 августа приземлился в Омске. Немецкие СМИ пишут, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России и он может быть лечиться в берлинской больнице "Шарите". Стоимость перелета и лечения оплатят частные лица. Инициатором транспортировки стал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил.

Однако врачи не разрешили транспортировать политика. Сегодня в Омск приезжали специалисты из Москвы для проведения расширенного консилиума. После совещания стало известно, что Навальный останется в Омске до стабилизации состояния. Как говорят врачи, к такому решению пришли все участники консилиума.

Пресс-секретарь Навального уже написала, что запрет на перевозку означает прямую угрозу его жизни. "Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", - написала Ярмыш.

Яка Бизил сообщил, что прибывший в Омск из Германии борт не вылетит в Германию без политика.

И вот ближе к вечеру стало известно, что омские врачи заявили, что не возражают против перевозки, если семья берет на себя существующие риски.

Телеграм-канал "Политика Страны" анализирует возможные последствия отравления Навального.

"Большая история разворачивается с Навальным.

Из Германии за ним выслали самолёт, но врачи не дали согласие на его транспортировку. При том, что вчера Песков сказал, что просьба об отправке на лечение за границу может быть оперативно рассмотрена.

Потом врачи сказали, что состояние не стабильное и перевозить Навального нельзя. Кроме того, врачи заявили, что признаков отравления не обнаружено. Правда, позже изменили мнение и дали разрешение на перевозку.

Что происходит?

Сама идея дать согласие на оперативную отправку Навального на лечение за границу изначально вызвала в России неоднозначную реакцию.

Критики этого предложения говорили, что таким образом право поставить окончательный диагноз передается иностранным структурам. А учитывая политизированность вопроса, есть риск, что диагноз они могут поставить в том числе исходя из определённых политических вводных (вне зависимости от того, что реально произошло с Алексеем).

Но, как видим, отправку Навального на лечение в Германию в конце концов разрешили. С одной стороны, это может быть связано с уверенностью российских властей и медиков, что никакого отравления не было. С другой стороны, это может быть жест в адрес Запада, чтоб показать, что Кремль отношения к отравлению не имеет.

Навальному, кстати, в Кремле желали скорейшего выздоровления. Причём, скорее всего, вполне искренне. Навальный являлся давним, но понятным противником Путина. С учетом его либеральной риторики он не представлял для президента РФ серьёзной электоральной угрозы. А роль вождя уличных протестов у него также не задалась.

Поэтому его отравление никаких плюсов для властей России не сулило. А минусы были очевидны, так как это очень сильно било бы по его отношениям с Германией и Францией, которые Путин пытается сейчас восстановить и укрепить.

А история с Навальным может этот процесс похоронить. Вместе с событиями в Беларуси она угрожает создать самое сильное напряжение в отношениях России и Запада начиная с 2014 года. Именно поэтому, судя по всему, и было решено дать согласие на его отправку на лечение за границу. Чтоб не нагнетать ситуацию и далее", - пишет "Политика Страны".