"Укрзализныця" из-за нового деления регионов на карантинные зоны в Украине, которое вступит в силу с понедельника, 24 августа, закрывает продажу билетов на некоторые станции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 24 августа закрывается продажа билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поездам, следовавшим из Черновцов, вносят изменения в маршрут.

"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров", - сообщает "Укразлизныця".

Из указанных станций не будут продаваться билеты на поезда 702/701 Львов - Черновцы, 136/135 Черновцы - Одесса, 7/8 Киев - Черновцы,117/118 Киев - Черновцы, 98/97 Ковель - Киев, 46/45 Ужгород - Лисичанск, 88/87 Ковель - Новоалексеевка, 122/121 Николаев - Ровно, 232/231 Геническ - Ивано-Франковск.

Из-за эпидемиологических ограничений также изменились маршруты следования поездов и из Черновцов: 8/7 Снятын - Киев (вместо Черновцы - Киев), 118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев), 136/135 Снятын - Одесса (вместо Черновцы - Одесса), 702/701 Снятын - Львов (вместо Черновцы - Львов).

В компании напомнили, что пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций на посадку, могут вернуть 100% стоимости билетов вне зависимости способа их покупки (в кассе или через интернет).

Напомним, на прошлой неделе в Украине вступили в силу новые правила деления регионов на карантинные зоны.

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