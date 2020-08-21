Столичные правоохранители проводят проверку здания Центрального киевского железнодорожного вокзала, работа которого ограничена после поступления анонимного сообщения о якобы заминировании. Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в соцсети.

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, что сообщения о якобы заминированиях различных объектов правоохранителям поступают достаточно часто.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе 52-летний секьюрити "заминировал" аэропорт, чтобы привлечь к себе внимание.

Также мы сообщали, что на столичном Печерске заминировали парковку возле офиса "Оппозиционной платформы".