Незарегистрированный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция в республике не хочет смены власти по сценарию украинского "Майдана".

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, в пятницу, 21 августа, видео обнародовано в Youtube.

"Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция (в Украине - Ред.), и эта революция произошла вне рамок электорального цикла", - сказал он.

По его словам, оппозиция в настоящий момент сосредоточена на том, чтобы страны запада признали Светлану Тихановскую, за которую, по официальным данным, проголосовали 10,09% избирателей, законно избранным президентом Беларуси.

"В такой архитектуре будет понятно, каким образом осуществлять транзит власти....Мы пытаемся убедить мировое сообщество, что ее надо признать, несмотря ни на что, что ситуация Венесуэлы, двоевластия - эта ситуация для Беларуси будет совершенно по-другому сценарию разворачиваться. Но это сделать в принципе возможно",- добавил Цепкало.

Отвечая на вопрос о деятельности Координационного совета в Беларуси, он сказал, что, так как находится не на территории республики, не может участвовать в его деятельности. Но мы поддерживаем",- сказал Цепкало.

Youtube-канал/ Валерий Цепкало, с с 12-й минуты

Ранее мы писали, что сегодня Цепкало, который находится в Польше, встретился с главой МИД страны и обсудил с ним план помощи республике.

Также мы сообщали, что политик, будучи в Киеве, столкнулся с претензиями по поводу своих слов о войне на Донбассе. Один из мужчин спросил у Цепкало, кто воюет с Украиной, тот ответил, что Россия. Также в адрес Цепкало прозвучала угроза, что ему "помогут выехать из Украины".