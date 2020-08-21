В конце августа в поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана. Компания запускает пилотный проект по внедрению охраны в поездах дальнего сообщения. Сначала охрана будет в 10 парах поездов.

Об этом сообщает "Cуспильне" со ссылкой на ответ "Укрзализныци" на их запрос.

Десять пар пассажирских поездов будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров. Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

"Мы (представители "Укрзализныци"- Ред.) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же ща счет "Укрзализныци". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где часто бывают случаи нападения", - сообщили в компании.

Напомним, что 1 августа, телеведущая канала "Интер" Анастасия Луговая, которая ехала вместе с сыном в поезде "Мариуполь-Киев", сообщила, что ночью к ней в купе вломился незнакомый мужчина избил и пытался изнасиловать.

Полиция задержала мужчину в тот же день. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья 1975 года рождения.