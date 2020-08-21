Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности страны ситуацию в Беларуси. Они заявили, что вмешательство в белорусские дела извне неприемлемо.

Об этом сообщил прес-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Путин обсудил итоги своих международных телефонных контактов, а также результаты российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

"Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии своих телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе и касавшихся по большей части ситуации в Белоруссии", - отметил он.

На этой неделе Путин провел телефонные разговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами.



Пресс-секретарь сообщил, что "также в ходе совещания затрагивались итоги недавно завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями".



Напомним, ранее Песков, комментируя требование оппозиции к власти провести новые выборы, заявлял, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

Ранее мы писали, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Путиным по телефону, и Кремль подтвердил готовность оказать военную помощь республике.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась в том, введет ли Путин войска в соседнюю республику по просьбе Лукашенко.