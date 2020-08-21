Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вместо бастующих сотрудников Белтелерадиокомпании работать в республику приехали журналисты из России.

Об этом он рассказал в пятницу, 21 августа, в ходе встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский" в Фанипале, передает БЕЛТА.

Так, по словам Лукашенко, идея привлечь российских журналистов возникла после того, как часть сотрудников государственной телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать".

"Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", - сказал глава республики.

Лукашенко добавил, что в Беларусь приехали работать до десяти российских журналистов.

"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем", - сказал президент.

По словам Лукашенко, журналистов из России он пригласил лично.

"Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", - сказал глава государства.

Президент Беларуси подчеркнул, что из государственного бюджета не выделяются средства на оплату труда российских специалистов.

"Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей. Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку".

Лукашенко резюмировал, что достаточно специалистов в этой сфере, в том числе в соседних странах, и их при необходимости можно привлечь на работу. Аналогично и в отношении ряда других предприятий, включая "Беларуськалий", работники которого также объявляли забастовку.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - отметил президент республики.

Напомним, ранее на этой неделе в сети появилась информация, что на государственной телекомпании Беларуси работают сотрудники российского канала Russia Today (RT). Якобы они подменяют местных работников, которые поддержали протесты в республике. Однако главред телеканала Маргарита Симоньян опровергла это и заявила о готовности сотрудников RT поработать на белорусском ТВ.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что "в ближайшие дни" сможет разрешить ситуацию в Беларуси, где после завершения выборов президента республики разгорелись массовые акции протеста и забастовки.