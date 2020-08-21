Сотрудники СБУ раскрыли хищение зерна из государственного резерва на сумму в 2,5 миллиона гривен. По данным спецслужбы, в состав преступной группы входили три чиновника одной из государственных хлебных баз Харьковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствием установлено, что в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что пожар уничтожил поля с пшеницей в двух областях Украины.

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