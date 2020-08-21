Светлана Тихановская, оппонентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, вернется в республику только когда будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом оппозиционерка заявила в ходе пресс-конференции в Литве в пятницу, 21 августа.

"Я безумно люблю свою родину. И я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала Тихановская.

Слова Тихановской о возвращении в Беларусь с 14:53. Видео: YouTube/ Страна для жизни

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые протесты. Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов в здании Центризбиркома.

Уже 18 августа ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановская вернется в Беларусь в ближайшее время.

Тем временем, на оставшихся в Беларуси соратников Тихановской, которые создали Координационный совет для "мирной передачи власти" от главы республики Александра Лукашенко, уже завели уголовное дело. Следственный комитет начал допрашивать членов организации.