Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Дмитрий Куделевич, который представлял интересы бастующих предприятий был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ). В их отделении он пробыл с 20 до 21 августа, но в результате, ему удалось сбежать. По неподтверждённой информации, он сейчас находится в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канале Стачком ОАО "Беларуськалий", в пятницу, 21 августа.

"Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты", - говорится в сообщении. Как отмечается, по неподтверждённой информации, в настоящее время, он находится в Украине.

В своем видеообращении он сказал, что не собирается "прекращать борьбу" и заявил, что "завтра...на одного лейтенанта, капитана, а, может, и майора, должно стать меньше".

"Я всегда вас призывал к борьбе, и сегодня у меня появилась уникальная возможность испытать свои силы. Вы знаете, что главное - не бояться. Это настолько ничтожные и мелочные люди, они, я думаю, получили достойный урок. А завтра у нас в городе можно сделать маленький праздник: на одного лейтенанта, капитана, а, может, и майора, должно стать меньше", - сказал Куделевич.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники нескольких крупных заводов и предприятий Беларуси поддержали общенациональную забастовку, которую объявила оппозиция 16 августа. Среди них были и работники предприятия "Беларуськалий".

Сегодня, 20 августа, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская выпустила очередное обращение к рабочим белорусских предприятий и призвала продолжать забастовки, чтобы "прекратить насилие" и "провести прозрачные, свободные и честные выборы".