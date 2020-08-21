На пешеходном мосту над аллеей Героев Небесной Сотни в центре Киева радикалы из новой ультраправой организации Centuria вывесили плакат "Место для ваты" и висельные петли под ним.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Telegram-канале организации.

На ролике группа молодых людей в черной одежде и масках выходят на пешеходный мост над аллеей Героев Небесной Сотни и разворачивает плакат с текстом: "Место для ваты". Далее камера меняет ракурс и становится заметно, что с моста свисают веревочные висельные петли.

"Они - предатели и пособники оккупантов, они коллаборационисты и советские приспособленцы. Напомни, где настоящее место для ваты", - говорится в подписи к видеоролику.

Позже в Telegram-канале появилось пояснение, что "Место для ваты" - это акция, которую запускают радикалы. Ее участникам предлагают взять стикеры с изображением неугодных организации политиков с петлями на шее и "сфотографировать их в самых креативных местах". Победителям обещают подарки.

Ранее "Страна" подробно описывала, что известно о новой правой организации Centuria, организаторами которой стали люди из окружения Билецкого.

Напомним, "офицерский орден" Centuria открестился от организации националистов с таким же названием