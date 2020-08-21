Порошенко пойдет 24 августа в Марше защитников. В Нацкорпусе это назвали желанием "рейдернуть мероприятие"
Экс-президент Петр Порошенко примет участие в неофициальном Марше защитников Украины, запланированном на День Независимости 24 августа.
Об этом "Стране" сообщил источник, близкий к штабу партии Порошенко "Европейская солидарность".
"Порошенко точно будет. Есть два варианта: либо он идет вместе с депутатами своей фракции и держит плакат "Независимостью не шутят" в колонне гражданских, либо, как бывший главнокомандующий - во главе колонны военных рядом с [нардеп от ЕС Михаилом] Забродским и [Дмитрием] Ярошем", - сообщил источник.
Так же по его словам, на Европейской площади - в конце маршрута шествия - запланировано большое выступление Порошенко.
Кроме того, наш источник заметил, что мнение актива партии "Нацкорпус", возражающей против участия Порошенко в марше, их "мало волнует".
"Пусть попробует что-то возразить в присутствии тысяч ветеранов", - заявил собеседник.
В то же время в Нацкорпусе считают появление Порошенко на марше нарушением договоренностей организаторов и "попыткой рейдерской атаки на шествие".
"Порошенко в своем стиле решил "рейдернуть" общее мероприятие, придумав для него альтернативное название "Марш независимости" и желая выставить себя, как обычно, главным патриотом", - говорит собеседник издания, близкий к лидеру Нацкорпуса Андрею Билецкому.
По его словам, партия Билецкого не будет выступать против появления Порошенко, чтобы не сеять раздор среди участников марша.
Также мы сообщали, что Ярош и нардеп от партии Порошенко возглавят Марш защитников в Киеве 24 августа.