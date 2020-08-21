В Евросоюзе выразили озабоченность состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. Также ЕС ожидают, что ему разрешат выехать в европейскую клинику.

Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Набиллу Массрали пишет ТАСС.

"Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования", - заявила она.

Кроме того, по данным Массрали, в Евросоюзе осведомлены о предположениях, что Навальный был отравлен, и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва, борт совершил вынужденную посадку в Омске, где политика доставили в больницу.

Алексея Навального ввели в состояние искусственной комы, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Команда Навального утверждает, что политика отравили. Жена политика хочет транспортировать его в Германию, так как не доверяет омской больнице, однако, несмотря на то что медицинский самолет уже прибыл в город, врачи перемещение пациента не позволяют.

Кроме того, заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что предположительный диагноз уже сообщили супруге Навального, но озвучить его публично не могут.