Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова "сделать все возможное" для урегулирования ситуации в Беларуси, если в республике этого заходят.

Об этом сообщает "Интерфакс", в пятницу, 21 августа.

Так, отвечая на вопрос, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и властью Беларуси, представитель Кремля ответил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси".

При этом Песков отказался комментировать ситуацию между властью и оппозицией в республике, ссылаясь на то, что "мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться" в уголовные дела в Беларуси. "Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - добавил он.

Напомним, ранее Песков, комментируя требование оппозиции к власти провести новые выборы, заявлял, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

Ранее мы писали, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Путиным по телефону, и Кремль подтвердил готовность оказать военную помощь республике.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась в том, введет ли Путин войска в соседнюю республику по просьбе Лукашенко.