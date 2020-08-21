По словам руководства Омской больницы, где госпитализирован Алексей Навальный, российский оппозиционер впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Лечащий врач политика не верит в этот диагноз.

Видеообращение главврача Омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского появилось в YouTube в пятницу, 21 августа.

"Основной из рабочих диагнозов, к которому мы сейчас более всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания", - заявил руководитель медучреждения.

Он добавил, что реаниматологи делают все возможное, чтобы вывести Навального из комы.

В свою очередь лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева считает, что политик был отравлен токсичным веществом.

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным... Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество", - написала медик в Twitter.

Тем временем пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что медики до сих пор не озвучили диагноз его близким.

"Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить", - сообщила представитель Навального.

Видео: YouTube/ ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва, борт совершил вынужденную посадку в Омске, где политика доставили в больницу.

Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Команда Навального утверждает, что политика отравили. Жена политика хочет транспортировать его в Германию, так как не доверяет омской больнице, однако, несмотря на то что медицинский самолет уже прибыл в город, врачи перемещение пациента не позволяют.

В пятницу, 21 августа, заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что по результатам проведенных исследования ядов в крови или моче Навального не выявлено.