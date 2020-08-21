Михаил Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности. Об этом во время заседания в Пресненском суде по делу о смертельном ДТП заявил адвокат подсудимого и ходатайствовал о вызове для допроса в суд врачей, исследовавших психологическое состояние артиста, передает "Интерфакс".

"После допроса супруги Софьи, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", - сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Суд посчитал это затягиванием процесса и отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что неделю назад стало известно, что старший сын Сергея Захарова, погибшего в спровоцированном нетрезвым Михаилом Ефремовым ДТП в центре Москвы, требует от артиста компенсации в 6,5 миллионов рублей (почти 90 000 долларов США или 2,5 млн грн).

После этого остальные трое потерпевших подали иск к артисту на 1 рубль, сделав громкое заявление о нежелании получать "кровавые деньги".

Также мы сообщали, что вдова погибшего в ДТП с Ефремовым назвала артиста убийцей.