Служба внешней разведки Украины опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации. По сюжету украинский шпион за границей выполняет задание по передаче файлов. За ним охотятся бородатые мужчины, похожие на кавказцев, но разведчик передает информацию и уходит после погони и драки.

Ролик опубликован на странице СВР в сети.

Режиссером и продюсером ролика стал Евгений Соболев из группы B1S3 Crew.

По сюжету ролика разведчик-оперативник в координации с коллегами - девушкой за рулем автомобиля и сотрудником в дата-центре - проводят спецоперацию по передаче файлов. После того, как он отпарвляет данные с флешки, за ним начинают гнаться мужчины с пистолетами. Он ловко от них уходит по полупустым улицам какого-то заграничного города, похожего на европейский по архитектуре.

Мужчина за кадром рассказывает, что история его семьи началась в 1919 году, когда в УНР было создано первое подразделение общегосударственной разведки, среди первых был его прапрадед, потом прадед. Его дед был повстанческий разведчик (УПА), так что "его судьба была определена еще до рождения".

В ходе драки за кадром звучат его размышления о том, что без идеальной подготовки он бы не выдержал в разведке и минуты и говорит, что для разведслужбы нет невыполнимых заданий и данных, которые нельзя получить.

Весь ролик длится почти 3,5 минуты и называется "Украинский 007", намекая на киношного агента Джеймса Бонда. На фоне ролика играет минус песни Монатика "То, от чего без ума"

Видео: YouTube/СЗР України

Режиссер ролика доволен свое работой и прокомментировал его на своей странице:

"Классно снимать что-то, оперируя огромными бюджетами. Но.. Здесь вы не увидите профессиональных актеров. Здесь нет огромного бюджета, половину которого все равно бы распилили на тендерах. Здесь я делал все своими силами и с большой любовью... Любовью к своему делу. Любовью к своей стране. Любовью к людям, которые полностью отдают себя ради будущего своей страны. Это ролик о ребятах, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины", - пишет Соболев на своей странице в Facebook.

Ранее "Страна" писала, что ГБР разоблачила "крота" в СБУ, который передавал секреты в конфетах "Roshen".

Также мы рассказывали, что ГБР разоблачило разведчика и экс-пограничника, которые вывозили оружие из зоны ООС.